Jeopolitik risklerdeki artış, piyasaları baskılıyor

Koronavirüs salgınının mevcut baskısını üzerinden atamayan küresel piyasalar, şimdi de Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerdeki artış ile karşı karşıya kaldı.

Dünya çapında koronavirüs salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ve bu paralelde alınan yeni kısıtlama tedbirleri ile Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerdeki artış, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor.

Avrupa borsalarının da son dönemdeki yükselişine ara vererek dün, günü karışık bir seyirle tamamladığı görülürken artan vaka sayıları, endekslerin bu seyrinde etkili temel gelişme olarak öne çıkıyor.

BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Analistler, ekonomik gidişata ve para politikalarının geleceğine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bu akşam açıklanacak temmuz ayı FOMC toplantı tutanaklarının pay piyasalarının bundan sonraki seyri açısından önemli olduğunu söyledi.