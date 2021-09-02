JP Morgan ve Goldman Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini arttırdı

ABD'li yatırım bankalarından JP Morgan Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 6,8'den 8,4'e çıkarırken Goldman Sachs büyüme tahminini yüzde 7,5'ten 9,5'e yükseltti.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 21,7 büyüdü.

Bu rakamın açıklanmasının ardından uluslararası yatırım bankaları Türkiye’nin iç ve dış talebin güçlü seyretmesini neden göstererek yıllık ve 2022 yılına ait büyüme oranlarını yukarı yönlü güncelledi.

JP MORGAN 2021 BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 6,8'DEN 8,4'E ÇIKARTTI

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 seviyesinde tuttu.

GOLDMAN SACHS TÜRKİYE İÇİN 2021 BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜZDE 7,5'TEN YÜZDE 9,5'E ARTIRDI

Goldman Sachs da Türkiye için 2021 gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e yükseltti.

MOODY'S TÜRKİYE BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartmıştı. Moody's mayıs ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.

Kurum Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkartmıştı.

COMMERZBANK: TÜRKİYE'NİN YÜZDE 8 BÜYÜMESİ 9'A ÇIKABİLİR

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek verisi finansal kurumların Türkiye notlarına pozitif etki sağladı. Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, Türkiye'nin yüzde 8 büyümesini 9'a çıkarabileceğinin sinyalini verdi.