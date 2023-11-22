JP Morgan'ın Merkez Bankası'ndan faiz beklentisi: Yüzde 37,7 Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı politika faizi oranı piyasalar tarafından merakla beklenirken, yapılan anketler dışında uluslararası kuruluşlar da tahminlerini sıralıyor.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Kasım Perşembe günü Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından saat 14.00'te, bir haftalık repo faizine denk gelen politika faizi açıklanacak.

Bu rakam en son ekim ayında yüzde 35'e çıkartılmıştı.

Bu kez de faizin 250 baz puan artırılarak 37,5'e çıkartılması bekleniyor.

TCMB'den kasım ayındaki beklenti, artışı işaret etse de sıkılaşmanın da yavaşlayacağı düşünülüyor.

5 toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan artış yaşandı

TCMB haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül ve ekimde 500'er baz puan olmak üzere 5 toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

AA Finans anketi beklentisi: Yüzde 37,5

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

Reuters'in anketi beklentisi: Yüzde 37,5

Reuters'in anketine katılan ekonomistlere göre bu ay da faiz artışının devam etmesi ancak hızının 250 baz puana yavaşlaması bekleniyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış tahmininde bulundu.

JP Morgan beklentisi: Yüzde 37,5

JP Morgan da TCMB'nin Kasım'da sıkılaşmada yavaşlamasını bekliyor. JP Morgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantısında politika faizini 250 baz puan artıracağını öngördü. Akçelik, Aralık toplantısında da 250 baz puanlık artış yapılacağını tahmin etti.

Akçelik, ayrıca TCMB'nin 2024 sonuna kadar faizi yüzde 45 seviyesinde koruyacağını tahmin ettiklerini söyledi.