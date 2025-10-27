JPMorgan, TCMB’den 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha bekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD yatırım bankası JPMorgan, TCMB’nin 100 baz puanlık faiz indirimini beklentilerle uyumlu buldu.

Ünlü yatırım kurumu, aralık ayında bir indirim daha yapılmasını beklediğini ve politika faizinin 2025 sonunda yüzde 38,5’e, 2026 sonunda ise yüzde 30,5’e gerileyeceğini öngördü.

TCMB Para Politikası Kurulu’nun dünkü faiz indirimi kararını değerlendiren JPMorgan, 100 baz puanlık faiz indirim kararının kendi beklentileri ve piyasa beklentileri ile uyumlu olduğunu belirtti.

TCMB PPK, özellikle gıdadaki son fiyat gelişmelerinin yarattığı riskler nedeniyle enflasyon beklentileri ve fiyatlandırma davranışı yoluyla dezenflasyon sürecine yönelik belirgin riskler olduğunu vurgulasa da 11 Aralık'ta 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapılacağı beklentisini koruyan JPMorgan, politika faizinin 2025'i yüzde 38,5'te tamamlayacağını öngördü.

"YIL SONUNDA FAİZ YÜZDE 30,5'E İNECEK"

JPMorgan, 2026'da TCMB'nin her Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek faizi yıl sonunda yüzde 30,5'e indirmesini de bekliyor.

Merkez Bankası'nın ekim ayı PPK toplantısı enflasyondaki gelişmeler nedeniyle kritik görülüyordu. Ekim enflasyonunda da dezenflasyon seyrinin sekteye uğraması bekleniyor. Buna karşılık TCMB'nin takviminde kasım ayında toplantı bulunmuyor.

Piyasada gözler, ekim toplantısı özetinin yayımlanacağı 31 Ekim'deki metinde olacak.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ VERİ GÜNDEM

3 Kasım Pazartesi, ekim ayı enflasyon oranı açıklanacak.

11 Aralık perşembe yapılacak PPK'dan çıkacak faiz kararı izlenecek.