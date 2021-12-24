Kademeli elektrik faturası uygulamasının detayları

Bu yılın başında geçilmesi planlanan kademeli elektrik faturası ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bir açıklama yaparak zihinlerdeki sorulara açıklık getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni sistemi oluşturma amacının ödeme güçlüğü olan vatandaşı korumak olduğuna vurgu yaparak ve sistemin içeriğini bir örnekle aktardı.

“KADEMELİ FATURALAMAYLA İLGİLİ ÜÇ KURUM ÇALIŞMA YAPTI”

Bakan Dönmez, kademeli faturalandırmaya yönelik elektrik tarafında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ), doğalgaz tarafında da Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) çalıştığını söyledi.

“KADEMELİ TARİFEYİ SU İŞLETMELERİ DE DAHA ÖNCE KULLANMIŞTI”

Kademeli tarifeyle amacın dar gelirli ailelerin alım gücüne destek olmak olduğunu ifade eden Dönmez, “Buna benzer uygulamalar belediyelerin su işletmelerinde de uygulanıyor. Dolayısıyla vatandaşımızın çok yabancı olduğu bir uygulama değil.





YAZILIMDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Hedefimiz yılbaşına yetiştirebilmek ama takdir edersiniz ki şirketlerin yazılımlarında birtakım değişiklikler olması gerekecek çünkü okuma sistemleri şu anda tek kademe. İki kademe olursa değişiklik yapılması gerekecek. Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz.” diye konuştu.

ORTALAMA ELEKTRİK TÜKETİMİ BAZ ALINARAK KADEMELER OLUŞTURULDU

Kademeli faturalandırmada temel prensibin 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunu ifade eden Dönmez, “EPDK’nın elinde Türkiye ortalamasında hanelerin kullandığı ortalama elektrik tüketimi de var. Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

HERKES İÇİN İLK 100 BİRİM FİYATI AYNI OLACAK, BU SEVİYE GEÇİLDİĞİNDE İKİNCİ KADEME DEVREYE GİRECEK

Sistemin nasıl çalışacağını yönelik Dönmez, “Örneğin 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak.” diye konuştu.

“KADEMELİ TARİFE FATURADA GÖSTERİLECEK”

Kademeli tarifenin faturada gösterileceğini dile getiren Dönmez, “Faturalar da gayet şeffaf olacak. Faturada birinci kademenin fiyatı ne, ikinci kademeden ne kadar kullanılmış görülecek.

TÜKETİCİ FATURA ÜZERİNDE DENETLEME VE İTİRAZ YAPABİLECEK

Tüketici bir önceki endeksle okuyup denetleyebilecek, itiraz edebilecek. Rakamları net koymamız lazım.” dedi.

“AMAÇ İLK GRUPTAKİ TÜKETİCİYİ DESTEKLEMEK”

Kademeli tarifede temel felsefenin ilk gruptaki tüketicinin desteklenmesi olduğunu dile getiren Dönmez, “Ödeme güçlüğü olmayanın tüm tüketimini desteklemek adil değil. Eşitlik değil de adaleti biraz daha öne çıkartan bir mekanizma.” dedi.

"DOĞALGAZDA BENZER ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Doğalgazda benzer çalışmayı BOTAŞ’ın yürüttüğünü kaydeden Dönmez, “Orada da gaz dağıtım şirketleri götürüyorlar süreci. Belirli kriterler dikkate alınarak, bir rakam belirlenecek. Gaz dağıtım şirketleri biraz daha süre istemişler ama biz açıkçası girecekse yılbaşında girsin diye uğraşıyoruz.” diye konuştu.