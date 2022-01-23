Kademeli elektrik tarifesi için sıkça sorular soruların yanıtları

Kademeli elektrik tarifesi uygulaması henüz yeni bir uygulama olduğu için, ELDER, vatandaşın sıklıkla dile getirdiği sorularına sorulara internet sitesi üzerinden cevap verdi.

Elektrik faturaları artık düşük tüketimli ve yüksek tüketimli kademeden hesaplanarak faturalandırılıyor. Düşük tüketimli kademinin günlük 5 kilovatsaat sınırı var. Bu ve bunun gibi aydıntılar için Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) bir açıklamada yaptı.

ELDER, son dönemde sıkça sorulan "Kademeli tarife nedir?, Günlük ortalama tüketim nasıl hesaplanır?, Kademeli tarifeden çıkma hakkı var mı?, Abone grubu nasıl öğrenilir?" gibi soruların yanıtlarını "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında internet sitesinde paylaştı.

2022’DE HAYATIMIZA GİRDİ

Kademeli elektrik tarifesinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 31 Aralık 2021 tarihli kararıyla, 1 Ocak 2022 itibarıyla mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunda bulunan tüm tüketiciler için geçerli olduğu ifade edildi.

ELEKTRİK BEDELİ, İKİ KADEME HALİNDE BELİRLENİYOR

Kademeli elektrik tarifesinin, mesken tek zamanlı alçak gerilim abonelerinin tükettiği elektriğin bedelinin, iki kademe halinde belirlenmesini ifade eden bir tarife sınıfı olduğu belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:

TARİFE, SADECE MESKEN TEK ZAMANLI ALÇAK GERİLİM ABONE GRUBUNU KAPSIYOR

"Bu tarifeye göre günlük 5 kilovatsaat ve altında olan tüketimler düşük kademeli, bu miktarın üzerindeki tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır. Kademeli elektrik tarifesi, sadece mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunu kapsamaktadır. Mesken alçak gerilim çok zamanlı, mesken orta gerilim, ticarethane, tarımsal sulama veya sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulaması bulunmamaktadır. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak kademeli tarife de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturmakta ve 3'er aylık dönemlerde geçerli olmak üzere kamuoyuyla paylaşmaktadır."

KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ SINIRI GÜNLÜK 5 KİLOVATSAAT

Bu yıl için kademeli elektrik tarifesi sınırının günlük 5 kilovatsaat olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, "Günlük 5 kilovatsaat sınır değerinin okuma periyoduna esas gün sayısıyla çarpılmasıyla dönemsel düşük kademeli tüketim ve yüksek kademeli tüketim miktarları belirlenir.

GÜNLÜK ORTALAMA 5 KİLOVATSAATE KADAR OLAN TÜKETİMLER DÜŞÜK TÜKETİMLİ KADEME

Abonelerin tüketim miktarları baz alınarak hesaplama yapılan bu tarifede, günlük ortalama 5 kilovatsaate kadar olan tüketimler birinci kademe olan Düşük Tüketimli Kademe'den, bu limitin üzerinde kalan tüketimler ise ikinci kademe olan Yüksek Tüketimli Kademe'den hesaplanarak faturalandırılmaktadır.

FATURAYA DAĞITIM BEDELİ VE VERGİ KALEMLERİ DAHİL EDİLİYOR

İki tüketimin toplamına, dağıtım bedeli ve mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam fatura oluşturulur." ifadeleri kullanıldı.

1 OCAK'TAN ÖNCEKİ DÖNEME FARK YANSITILMADI

1 Ocak öncesine ait dönem için elektrik faturalarına herhangi bir fark yansıtılmadığı vurgulandı.

HESAPLAMA GÜN SAYISINDAN BAĞIMSIZ OLARAK ORTALAMA GÜNLÜK TÜKETİM ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Kademeli elektrik tarifesinin 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi sonucunda faturalardaki tüketimlerin her koşulda kademeli olarak gösterildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kademeli tarife hesaplamasında günlük ortalama tüketim miktarı baz alındığından okuma gün sayısından bağımsız faturalama yapılmaktadır. Örneğin faturada gün sayısı 28 ise toplam tüketim 28'e, 32 gün ise toplam tüketim 32'ye bölünerek ortalama günlük tüketim miktarı hesaplanmaktadır.

ABONELERİNİN TEK ZAMANLI TARİFEDEN ÇOK ZAMANLI TARİFEYE GEÇİŞ YAPMASI DURUMUNDA KADEMELİ TARİFE SONLANIYOR

Mesken alçak gerilim abonelerinin tek zamanlı tarifeden çok zamanlı tarifeye geçiş yapması durumunda kademeli tarife uygulaması sona erer.

ÇOK ZAMANLI TARİFEDE GÜNDE ÜÇ AYRI ÖLÇÜM ŞAPILIYOR

Çok zamanlı tarifede elektrik tüketimi, günün 3 ayrı zaman diliminde 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır.

TARİFEYİ SEÇERKEN KULLANIM SAATİNE DİKKAT

Bu nedenle tüketim zamanlarınızı dikkate alarak değerlendirmenizi tavsiye ederiz."