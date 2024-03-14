Kadın işçi çalıştıran işverene 25 bin lira destek İŞKUR, aktif işgücü programları ile nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik işyerlerine destek olmaya devam ediyor. Bu bağlamda pilot il seçilen Bursa'da kadın işçi çalıştıran iş yerlerine 25 bin lira destek verilecek.

İHA

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde, kadınların işgücüne katılımını teşvik etmek ve üretimde daha fazla kadın istihdamı sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından, yeni bir uygulama daha hayata geçirdi.

İşverenlere, ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyetle yetiştirmeleri için fırsat sunan 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)', pilot illerden biri olan Bursa'da başlatıldı.

Kadın işçi istihdam edene 3 ay 25 bin lira destek

Program çerçevesinde 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki iş yerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Destekten yararlanacak iş yerinin, imalat sektöründe en az 2 sigortalı çalışanı olması gerekiyor. KİPAP'dan yararlanan iş yerlerinin, destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.

3 bin lira çocuk bakım desteği

İş yerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Ayrıca, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenlerden İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları istenirken, projeye uygunluk ve detaylı bilgi konusunda Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerinde iş ve meslek danışmanları yardımcı olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)