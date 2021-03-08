"Kadın yapabilir mi?" kavramını çok geride bırakan bir tesiste ürün işlemeden kasaba, şube müdürlerinden operasyon ekiplerine kadar her alanda kadın çalışanlar, sayıca erkeklerden çok daha fazla.

150 ton etin işlendiği Entegre Tesislerinde çalışan kadınlar, karkas etleri ustaca parçalara ayırıp, paketlenip gönderilmesine kadar tüm süreçlerde büyük cesaretle görev yaparken, tüm kadınlar işlerini severek yaptıklarını söylüyor.

Bıçakları ustaca kullanan kadınlar yılların kasaplarına taş çıkartıyor. 400 kadın kasap, her gün 150 ton et işliyor. Bu tesise ait fabrika ve restoranlardaki 10 bin çalışandan 6 bin tanesini ise kadınlar oluşturuyor.

KARKAS ETLERİ BİR ÇIRPIDA PARÇALARA AYIRIYORLAR

Karkas etleri bir çırpıda elden ele parçalara ayıran kadınlar, mesleklerini severek yaptıklarını ve çok da zor olmadığını söylüyor. Her gün 150 ton etin işlendiği tesislerden çıkan ürünler Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

“KADIN KASAP KAVRAMINI DA BURADA GÖRMÜŞ OLDUM”

Firmada veteriner hekim olarak çalışan Melek Erkal, “İlk iş hayatıma burada başladım. Buradaki kadın istihdamını görünce çok şaşırdım. Burada 10 bin çalışanın yüzde 65’i kadın. Fabrikanın da çok büyük bir bölümü kadın kasaptan oluşuyor. Daha önce böyle bir ortamı hiç görmedim. Kadın kasap kavramını da burada görmüş oldum.” şeklinde konuştu.

“GÜNDE TONLARCA ET KESİYORUZ”

Gıda Mühendisi İrem Akın, 2 yıldır firmada çalıştığını ifade ederek, “Profesyonel hayatta kadınların ilerlemesinin önünü açan bu firmada görev almaktan çok mutluyum. Bütün kadınların Kadınlar Günü Kutlu olsun.” dedi.

"3 ÇOCUK OKUTUYORUM"

6 senedir tesislerde kasaplık yapan Ayşe Kacal, “6 seneden beri burada çalışıyorum. 3 çocuğumu okutuyorum. Kısmetse 3 sene sonra emekli olacağım. Bu tesislerde kadın emeği çok. Kadın emeği çok olduğu için Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Severek işimizi yapıyoruz. Hiçbir zorluğu yok. Alıştık artık. Günde tonlarca et kesiyoruz. İhtiyaç ne kadarsa o kadar et kesiyoruz.” dedi.

"ANNE ELİ DEĞMİŞCESİNE"

Ürünleri anne eli değmiş gibi hazırladıklarını dile getiren Nagihan Sevim, “İşimizi severek yapıyoruz. Ürünlerimize anne eli değmişçesine özenle ve sevgiyle üretiyoruz. Çalışmaya başladığımdan beri kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. 5 yıldır bu şirkette görev almaktayım.” diye konuştu.

“KENDİME GÜVENİM GELDİ”

Fatma Tüysüz de 5 yıldır tesislerde çalıştığını anlatarak, “Kadınların ayakta durması için bu firma gerçekten büyük bir şans oldu. 5 senedir burada çalışıyorum. Buradan kazandığım para ile çocuklarımı okuttum. Üniversite okuyan oğlum mühendis oldu. Her kadın çalışmalı.” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

Tesisin sucuk bölümünde çalışan İsmihan Uzun, kadınların ileriye yönelik düşünmesi gerektiğini dikkat çekerek, “İş hayatına atılmaları gerekiyor. Kendilerini her yerde göstermelerini isterim. 8 yıl önce burada işe başladığımdan bugüne kadınların bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Çalıştıkça kendime güvenim geldi. Şu an her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum.” dedi.