Kafe ve restoranlarda masa ve servis ücretleri kaldırıldı

Son zamanlarda kafe ve restoranlarda tüketiciyi mağdur eden ve haksız kazanca neden olan uygulamalar çok sık görülmeye başlamıştı.

Bunlardan birisi de masa ve servis ücreti uygulamasıydı.

20 liradan başlayarak 50 liraya kadar çıkan masa ücreti uygulamaları, vatandaşların tepkisini çekti.

Tüketicilerin şikayetleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı, harekete geçti.

Artan talep ve tepkileri dikkate alan Bakanlık, kafe ve restoranlarda masa ve servis ücreti adı altında talep edilen mecburi bedelleri yasakladı.

RESTORANLARDA MASA VE SERVİS ÜCRETİ ARTIK YASAK

Ticaret Bakanlığı’nın restoran ve kafelerde servis ve kuver ücretini yasaklayan yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar göre, kafe ve restoranlarda tüketiciden servis, masa, kuver ve benzeri herhangi bir ek ücret talep edilmeyecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'deki kararda şu ifadelere yer verildi: