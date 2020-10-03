Kağıthane- Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda ilk sefer tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının Nisan 2021’de açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı Göktürk İstasyonu’nda incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu incelemelerin ardından,“Kağıthane - İstanbul Havalimanı arası Nisan 2021’de, Gayrettepe İstanbul Havalimanı arası ise 2021 yılı son çeyreğinde hizmete açılacak.” ifadelerini kullandı.

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Gayrettepe -İstanbul Havalimanı metrosunun birçok açıdan rekorların projesi olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, “Ülkemizde ilk defa on adet kazı makinesi bu metro projesinde kullanıldı. Projemiz Türkiye’nin en hızlı kazılan metro projesi olarak tarihe geçmiştir. Türkiye'nin en hızla metro araçları da burada kullanılacak. Türkiye’de metro araçlarının hız limiti 80 kilometre ancak bu hat saatte 120 kilometre hız yapacak şekilde projelendirildi.” dedi.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ

İstanbul Havalimanı Raylı Sistem Hattı, İstanbul’ un Avrupa Yakası'nda yapılması planlanan en önemli metro hatlarından biridir. Bu hat ile, İstanbul Havalimanı'na hızlı ve konforlu erişim sağlanacak şekilde şehrin önemli toplu taşım aktarma merkezleri ve kent içi raylı sistem hatlarıyla entegrasyonu temin edilecek.

Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37.5 kilometre, İstanbul Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlandı.

İstanbul Yeni Havalimanı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesiminde, doğu-batı aksında konumlandırıldı. Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinden geçmektedir. Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 km/saat olup, istasyonlar ve güzergâh araçların 4’lü veya 8’li diziler halinde işletilmesine imkân tanıyacak şekilde tasarlandı.