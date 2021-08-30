Kahramankazan’da canlı hayvan pazarı

Ankara’nın tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan bir ilçesi Kahramankazan'da, hayvan pazarı ihtiyacı gideriliyor.

Ankara’nın Kahramankazan Belediyesi, etiyle meşhur olan ilçede faaliyet gösteren hayvan yetiştiricilerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını, Günbaşı Mahallesi’nde yaklaşık 25 dönümlük bir alan üzerine kurulacak modern bir ortamda alıcılarla buluşturabileceği canlı hayvan pazarı için kolları sıvadı.

CANLI HAYVAN PAZARI, YETİŞTİRİCİLERLE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILARAK KURULUYOR

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, canlı hayvan pazarının ilçeye kazandırılması için hayvan yetiştiricileri ile bir araya geldi. Oğuz burada, hayvan yetiştiricilerinin canlı hayvan pazarını uzun zamandan bu yana büyük bir sabırsızlıkla beklediğini bildiklerini belirterek, bu pazarın en kısa sürede ilçeye kazandırılmasını sağlayacaklarını ifade etti. Canlı hayvan pazarının yetiştiricilerle yapılacak istişareler sonucunda kurulacağının altını çizen Oğuz, yetiştiricilerle fikir alışverişinde bulundu.

HAYVANCILIĞA DESTEK

Ankara’da bir ilke imza atan Kahramankazan Belediyesi, koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan Mobil Koyun Banyolu'ğu hizmetini başlatmıştı.

“RÜYAMIZ GERÇEK OLUYOR”

Hayvan yetiştiricileri de canlı hayvan pazarını yıllardan bu yana büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, “Bizim için adeta bir rüya olan hayvan pazarı sektör için oldukça önemli bir uygulama. Rüyamız gerçekleşeceği için çok mutluyuz. Böylece binbir emek harcayarak yetiştirdiğimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızı alıcılarla modern bir pazarda buluşturacağız.

EKONOMİYE KATKISI OLACAK

İlçe ekonomisine büyük katkı sunacak bu uygulama ile yetiştiricilerimizde önemli bir gelir sağlayacak.” diye konuştu.