Kahramanmaraş'ın Azerbaycan Bulvarı'nda esnafa ahşaptan çarşı kuruluyor Kahramanmaraş merkezli depremler kentin etrafındaki 11 ili etkilemişti. Şimdi Kahramanmaraş'ta yaşanan yıkımın izleri silinmeye ve eldeki imkanlarla yeni iş sahaları açılmaya çalışılıyor.

AA

Kahramanmaraş'ta ticaret hayatının merkezi konumunda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan Azerbaycan Bulvarı'nda, dükkanları yıkılmış ya da ağır hasar almış esnaf için ahşap malzemeler kullanılarak dükkanlar yeniden kuruluyor.

Yeni dükkanlar 25'er metrekareden 30 tane olacak. Bölgede ticari hayatın canlanması isteniyor. İhtiyaç ve talepler geldikçe de istekler karşılanacak.

Kahramanmaraş'ta koordinatör olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kahramanmaraş'tan en çok yıkımın gerçekleştiği alanlardan birinin Azerbaycan Bulvarı olduğunu ifade etti.

Ahşap ustaları Sakarya'dan geldi

Sakarya'dan gelen ahşap ustaları, yine bu kentten getirilen ahşap malzemelerle Azerbaycan Caddesi'ndeki esnafın ticaretine kaldığı yerden devam etmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

"Dükkanları yıkılan esnaf için ahşap malzemeden dükkan yapmaya başladık"

Bu caddenin kentteki ticaretin önemli ölçüde döndüğü bir çarşı olduğunu aktaran Kaldırım, dükkanları yıkılan esnaf için ahşap malzemeden dükkan yapmaya başladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: