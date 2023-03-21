Kahramanmaraş'ın kuyumcuları çalışmak için binalarının güçlendirilmesini bekleyecek Kahramanmaraş merkezli deprem şehirdeki iş hayatını vururken, Türkiye için de çok önemli olan sektörel bir çarşıdaki çalışmaları tamamen durdurmuştu. Şimdi ise kuyumcular binasındaki güçlendirme çalışmalarının ardından faaliyete tekrar başlanabileceği açıklandı.

Depremlerden etkilenen Altınşehir'e "orta hasarlı" raporu verilmesinin ardından kuyumcular, güçlendirme çalışması yapılabilmesi için ürünlerini iş yerlerinden taşıdı.

Bina orta hasarlı bulundu

"Kuyumcukent" olarak da bilinen, altının takıya dönüştürüldüğü sanayi sitesine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "orta hasarlı" raporu verildi.

Altınlar taşındı

Raporun ardından kuyumcular, güçlendirme çalışması yapılabilmesi için iş yerlerinden altınlarını taşıdı.

Binada güçlendirme yapılacak

Türkiye'nin önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, yapılacak güçlendirme çalışmalarının ardından eski günlerine dönebilecek.

6 ay sonra üretim başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yapılacak güçlendirme çalışmasını takiben yaklaşık 6 ay sonra kuyumcular tekrar iş yerlerinde üretime başlayacak.

Kuyumculuk sektörünün kalbi

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Altınşehir'in değerli metal sanayisi ve kuyumculuk sektörünün kalbi olduğunu söyledi.

"İstanbul'dakinden sonra 2. büyük çarşı"

İstanbul'dan sonra en büyük üretim merkezinin Altınşehir olduğunu belirten Öz, şöyle devam etti:

Bu merkezde yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor. 470 iş yeri var. Uzmanların yaptığı incelemede orta hasarlı raporu verildi. Merdivenlerimiz, asansörlerimiz ve bir kısım duvarlarımız tamamen yıkıldı ama taşıyıcı sistemimiz çok şükür ayakta. Firmalarımız makine ekipmanlarını, değerli madenlerini güvenli bir şekilde aldılar. İşlerini yapabilecek ortamları varsa oraya gittiler.

Güçlendirme projesini Bakanlık yürütüyor

Öz, Altınşehir'i tekrar ayağa kaldırmak için güçlendirme projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sürdürüldüğünü dile getirerek, şöyle dedi.