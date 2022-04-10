Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
634.671
0.47%
BTXN Coin
31.69
-4.05%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Kahramanmaraş’ta 400 bin liraya altın tespih yaptırdılar

    Bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL’lik tespih üretti. İmamesinin ucunda, “Muzaffer” yazan tespih, 1 haftada yapıldı.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş’ta 400 bin liraya altın tespih yaptırdılar

    Türkiye’de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş’taki bazı kuyumcular, özel sipariş yapıyor, hatta bazılarına yetişemiyor…

    Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL’yi gözden çıkarıyor ve 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın altın tespih yaptırarak hediye ediyor.

    Adı “Muzaffer”

    40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, doğu illerinden birinden aldıkları siparişle “Muzaffer” isminde tespih ürettiklerini söyledi.

    “Birbirlerine hediye ediyorlar”

    Başkan, “Biz bu tespihin, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. El emeği, göz nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar.” dedi.

    Kahramanmaraş’ta 400 bin liraya altın tespih yaptırdılar #1

    “Bugüne kadar 7-8 adet yaptık”

    Tespihin uçuk fiyatından da bahseden Başkan, “Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin TL arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın miktarı 2,5-3 kiloyu buldu.” dedi.

    Kahramanmaraş’ta 400 bin liraya altın tespih yaptırdılar #2

    Kahramanmaraş’ta 400 bin liraya altın tespih yaptırdılar #3

    Kahramanmaraş’ta 400 bin liraya altın tespih yaptırdılar #4

    Kahramanmaraş’ta 400 bin liraya altın tespih yaptırdılar #5


    İlginizi Çekebilir

    Küçük Bir Ayrıntı kitabına yılın çeviri ödülü
    Kitap

    Küçük Bir Ayrıntı kitabına yılın çeviri ödülü

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiği kurumlara alınmaması soruldu
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiği kurumlara alınmaması soruldu

    Görüş Bildir