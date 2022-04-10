Kahramanmaraş’ta 400 bin liraya altın tespih yaptırdılar

Bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL’lik tespih üretti. İmamesinin ucunda, “Muzaffer” yazan tespih, 1 haftada yapıldı.

Türkiye’de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş’taki bazı kuyumcular, özel sipariş yapıyor, hatta bazılarına yetişemiyor…

Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL’yi gözden çıkarıyor ve 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın altın tespih yaptırarak hediye ediyor.

Adı “Muzaffer”

40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, doğu illerinden birinden aldıkları siparişle “Muzaffer” isminde tespih ürettiklerini söyledi.

“Birbirlerine hediye ediyorlar”

Başkan, “Biz bu tespihin, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. El emeği, göz nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar.” dedi.

“Bugüne kadar 7-8 adet yaptık”

Tespihin uçuk fiyatından da bahseden Başkan, “Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin TL arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın miktarı 2,5-3 kiloyu buldu.” dedi.