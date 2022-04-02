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    Kahramanmaraş'ta kanalizasyondan altın tozu toplanacak

    Kahramanmaraş'ta kanalizasyondan altın tozu toplanacak

    Kahramanmaraş'taki altın üretim tesislerinin bulunduğu sanayi sitesinin kanalizasyon sistemine kurulacak geri dönüşüm tesisiyle yılda 5 kiloluk altın yeniden ekonomiye kazandırılacak.
    • AA
    • 02.04.2022 - 04:42
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    38 bin metrekare arazi üzerine kurulu, 360 atölyesiyle hizmet veren Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'ndeki üretim aşamasında kaybolan değerli metallerin ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

    ALTINLARIN KANALİZASYONA KARIŞMASI ÖNLENECEK

    Hazırlanan proje kapsamında, üretim aşamasındaki toz haline gelen altınların kanalizasyona karışmaması için işletmelerin giderlerine filtre takılması, burada biriken malzemelerin de bir süre bekleme kazanlarında dinlendirildikten sonra elde edilen çamurun yakma gibi çeşitli aşamalardan geçirilerek değerli madenlerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

    Kahramanmaraş ta kanalizasyondan altın tozu toplanacak #1

    AYDA 400 GRAM ALTIN HEBA OLUYOR

    Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, gazetecilere, uzun yıllardan bu yana kuyumcu imalathanelerinde altın tozlarının heba olduğunu ifade etti.

    Bu noktada çeşitli önlemler alınmasına rağmen tam anlamıyla kaybın önüne geçilemediğini aktaran Öz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile yaptıkları çalışmayla sitede aylık 400 gram civarında altının sularla birlikte kanalizasyona gittiğinin tespitini yaptıklarını vurguladı.

    Kahramanmaraş ta kanalizasyondan altın tozu toplanacak #2

    10 MİLYONLUK PROJE, YILDA 5 KİLO ALTINI TUTACAK

    Sorunun giderilmesi için proje hazırlandığını belirten Öz şöyle konuştu:

    "Yani yıllık ortalama 5 kilogram altın heba oluyor. Bu servetin kanalizasyona akmasına mani olmak için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile çalışma yaptık ve proje hazırladık. 10 milyon lira civarında maliyeti olan projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduk. Onlar da sıcak baktılar. 5 milyon lira gibi bir hibe verebileceklerini, bununla ilgili işlemlerin başlatılması gerektiğini söylediler. Bizler de çalışmalarımıza başladık ve projeyi kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz."

    Kahramanmaraş ta kanalizasyondan altın tozu toplanacak #3

    TOPLANAN ALTIN, GİDERLERE HARCANACAK

    Projenin Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken Öz, "Buradan geri kazanılan altınlar, sitemizin giderlerinde kullanılacak. Firmalarımızın girdi maliyetlerini azaltıp rekabet gücünü artırmış olacağız." diye konuştu.

    Kahramanmaraş ta kanalizasyondan altın tozu toplanacak #4

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