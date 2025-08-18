Kahramanmaraş'tan 50 ülkeye çilek ihracatı

Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı yıkıcı depremin yaralarını sararken tarım üretimine ağırlık veriyor.

Şehirde devlet desteğiyle soğuk hava deposu kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü desteğiyle "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma" projesi kapsamında oluşturulan ön soğutmalı çilek soğuk hava deposuyla da ürünler, soğuk zincirle birçok ülkeye gidebilecek.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaklaşık bin dönüm alanda üretilen çilekten yıllık 5 bin tonun üzerinde ürün alınıyor ve iç piyasanın yanı sıra 50 ülkeye gönderiliyor.

SOĞUK HAVA DEPOSU PAZARLAMA AVANTAJI SUNUYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, yapılan çalışmalarla ilgili verdiği bilgilerde, "100 ton kapasiteli, ön soğutmalı soğuk hava deposu, çileklerin bozulmadan daha uzun süre muhafaza ederek, ürünün kalitesini koruyacak ve üreticilere pazarlama sürecinde büyük avantaj sağlayacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerinde yaklaşık bin dönüm alandan yıllık ortalama 5 bin tonun üzerinde ürün alınıyor.

ÜRETİM TERSİNE GÖÇ YAPTIRDI

Üretim sayesinde bölgenin gelir seviyesi yükselirken, işsizlik nedeniyle farklı illere göç eden çok sayıda aile de doğdukları topraklara dönüş yaptı.

HİBE DESTEĞİ YAPILIYOR

Yaşam standartlarının yükseldiği mahallelerde, üretimi özendirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda hibe desteği büyük rol oynuyor.

"SOĞUK HAVA DEPOSU ÜRETİCİNİN ADETA BİR SİLAHI GİBİ OLDU"

Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan da bölgede iki kırsal mahallede yaklaşık bin dönüm alanda çilek ürettiklerini ve soğuk hava deposuna ciddi anlamda ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sürekli göç veren mahallelerinin çilek üretimi sonrası çevre illerden bile göç aldığını anlatan Kaplan, "Soğuk hava deposu üreticinin adeta bir silahı gibi oldu. Tüccara değerinde satmaya başladık. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Biz sürekli dışarı çilek gönderirken gönderemez hale gelmiştik. Soğuk hava deposu eksikliği vardı. Almanya, İngiltere, Fransa'ya ihraç yaparken edemez duruma düşmüştük. Soğuk hava deposu sayesinde inşallah birçok ülkeye ihracatımız tekrardan geri başlayacaktır. Başta Rusya, Amerika olmak üzere 50 ülkeye ihracatımız var." diye konuştu.