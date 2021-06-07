Kahve, 2016'dan bu yana en yüksek seviyesinde

Kahve, 2016'dan bu yana en yüksek seviyesinde

Kahve, küresel emtia piyasalarında geçen hafta 1,6675 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görerek, yatırımcısını memnun etti.

Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, bir önceki hafta yatırımcısına en fazla kazandıran ürünlerden olan kahve, yeni zirvesini gördü.

Talebe yönelik endişeler ve küresel piyasalardaki belirsizlikler geçen hafta emtia fiyatlarında düşüşe neden olurken, dolardaki gerileme ve ekonomilerdeki kısıtlamaların azalmaya başlaması emtia fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

KAHVE, GEÇEN HAFTA YATIRIMCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Emtia piyasasında görülen karışık seyre karşın geçen hafta tarım emtialarına genel anlamda pozitif bir görünüm hakim oldu. Buğday ve mısır yüzde 3,7, pamuk yüzde 3,2 ve şeker yüzde 0,4 değer kazanırken, bir önceki hafta yatırımcısına en fazla kazandıran ürünler arasında yer alan kahve, geçen hafta 1,6675 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

BRENT PETROL KAZANDIRDI, BAKIR VE ALTIN KAYBETTİRDİ

Geçen hafta Brent petrol yüzde 3,9 artarken, bakır yüzde 2,3 ve altın yüzde 0,7 değer kaybetti.

Haftayı yüzde 3,9 artışla 71,6 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, hafta içinde de Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviye olan 72 doları gördü.

Bakır fiyatları, Çin'in talebinin azalabileceğine yönelik beklentilerle geriledi. Analistler, Çin'in artan ham madde fiyatlarına karşı emtia fiyatlarını kontrol altına almaya çalıştığını belirterek, finansal koşulların daralması ve kredi büyümesinin yavaşlamasıyla ülkenin bakıra olan talebinde düşüş yaşanabileceğini kaydetti.

"KAHVE ZİRCİRLERİNİN AÇILMASININ ETKİSİ"

Kahve fiyatlarına değinen Ergezen, "Kahve zincirlerinin ve turizm sektörünün açılması, kahve talebini de olumlu etkiliyor. Aşılama ile ilgili haberler ve kısıtlamaların azaltılacağı haberleri, kahve piyasası üzerinde pozitif etkili olmayı sürdürecek." dedi.