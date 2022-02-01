Kahvenin fiyatı arttı. Artık sadece tiryakilerin dışında kahveye nerede ise talep gösteren de kalmadı.

Brezilya’da yaşanan iklim krizi Türkiye'ye yansıdı. Ülkemizde Türk kahvesinin kilosu 140 liraya kadar çıktı. Kahve satıcıları talebin düştüğünü belirtti.

VATANDAŞ KİLO YERİNE GRAM İLE ALIYOR

Fiyatlardaki artış nedeniyle vatandaşların kilo yerine gram ile aldıklarını belirten kahveciler, eskiye göre satışların düştüğünü ve fiyatların sabit kalmasını istediklerini söyledi.

“TÜRK KAHVESİNİN KİLOSU 140 LİRA”

Kahve fiyatlarına değinen Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Türk kahvesinin kilosu şu anda 140 lira. Fiyatlar sabit ilerlerlerken, geriye dönük baktığımızda ise kahve fiyatları yüzde 50 arttı. İnsanlar bu fiyatlara alıştı. İnşallah çıkmaz, düşerse de iyi olur. Tek temennim bu fiyatlarda kalırsa insanlar da buna alışır ona göre kahve tüketimi normale dönmüş olur. Eskiye nazaran satışlarımız düştü tabii. İnsanlar kilo işi alırken şimdi ise gram şeklinde alıyor. Bizim insanımızın kahve geleneği var. Fiyatlar inşallah eskiye döner ise doya doya bu geleneği devam ettirebiliriz.” şeklinde konuştu.

Kahve fiyatları arttıkça talep de azalıyor VİDEO

"BİRAZ DAHA EKONOMİK OLMASI GEREKİYOR"

Kahve içmeyi sevdiklerini belirten Dilek Sağlam, “İki günde bir Türk kahvesi tüketiyorum. Eminönü'ne geldiğimde hep kahve alırım. Haftada bir geliyorum almaya. Fiyatlar biraz pahalı, biraz daha ekonomik olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"EMİNÖNÜ’NE HER GELDİĞİMDE KAHVE ALIYORUM"

Zaman buldukça Türk kahvesi tükettiklerini ifade eden Barış Demir, “Her Eminönü'ne geldiğinde kahve alıyorum. Bugün ise iki paket aldım.” dedi.