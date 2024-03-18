Kakao fiyatları rekor kırmaya devam etti! Çikolata fiyatlarının artması bekleniyor Emtia piyasasındaki yükseliş eğilimi, jeopolitik riskler ve arza ilişkin endişelerle geçen hafta da devam etti. Özellikle kakao fiyatlarının tırmanışı dikkat çekti.

AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler emtia fiyatlarını da etkiledi.

Değerli metal fiyatlarında geçen hafta altın haricinde yükseliş eğilimi hakimdi.

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 1 değer kaybederken, gümüş yüzde 2,2, platin yüzde 2,6, paladyum yüzde 5,5 değer kazandı.

Baz metallerde geçen hafta yükseliş eğilimi hakimdi.

Tezgah üstü piyasada fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 6, alüminyum yüzde 1,7, çinko yüzde 1,5, kurşun yüzde 2,4, nikel yüzde 0,4 arttı. Bakırın libresi geçen hafta 4,12 dolarla Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Bakır fiyatlarının yükselişi, büyük ölçüde Çin'deki bakır izabe tesislerinin rafine bakır arzını sınırlandırarak ortak üretim kesintileri yapmayı planladıklarına dair haberlerin ardından güçlendi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4 değer kazanırken, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı ise yüzde 7,8 azalış kaydetti.

Tarım grubunda karışık bir seyir izlendi

Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 1,5, mısırda yüzde 0,7, pirinç yüzde 0,4 azalırken, soya fasulyesi yüzde 1,2 artış kaydetti.

Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 1,9, kahvede yüzde 0,7 azalırken, şekerde yüzde 2,9 arttı. 8 bin 816 dolarla zirve tazeleyen kakaonun ton fiyatı ise geçen hafta yüzde 8,3 yükseldi.

Fransa Tarım Bakanlığı'nın Fransa'daki 2023/2024 dönemi yumuşak buğday stok tahminini 3,5 milyon tondan, 3,7 milyon tona çıkarması buğday fiyatlarının düşünde önemli bir etken olarak öne çıktı.

Uluslararası Tahıl Konseyi'nin (IGC), Brezilya ve Çin'e ilişkin yüksek mahsul beklentilerinin ardından 2023/2024 sezonunda 1 milyar 227 milyon ton olan küresel mısır üretim tahminini 2024/2025'te 1 milyar 233 milyon tona çıkarması da mısır fiyatları için aşağı yönlü bir etkiye sahip oldu.

Vietnam’da kahve stokları düştü

Vietnam’da kahve stoklarının düşmesiyle kahve fiyatları yükseldi.

Kakao fiyatları rekor kırdı

Fildişi Sahilleri ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı almasıyla kakao fiyatları rekor kırmaya devam etti.

Çikolota fiyatlarının artması bekleniyor

Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60'ını karşılayan iki ülkeden gelen haberlerin ardından, tüm dünyada çikolata fiyatlarını keskin bir şekilde artırması bekleniyor.

İklim koşulları nedeniyle kakao hasadının azalması çikolata üreticilerini fiyat artırımı yapmaya itmişti.

Üretim kesintisinin devam etmesiyle birlikte çikolata fiyatlarının daha da sert bir şekilde artabileceği tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)