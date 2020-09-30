Döviz ve altının kambiyo işlemlerinde vergi, yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldü

Dolar, euro ve altında kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi oranı, dengelenme döneminde yüzde 1'den binde 2'ye indirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün Yeni Ekonomi Programını (YEP) açıklarken de belirttiği gibi dengelenme döneminde koronavirüs salgın sürecine özgü devreye alınan finansal tedbirler, kademeli olarak kaldırılıyor.

Yeni dengelenme süreciyle birlikte döviz ve altın işlemelerinde vergi oranı, bugünden itibaren binde 2 olarak uygulanacak.

Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) oranın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 1'DEN BİNDE 2'YE

Buna göre, kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana yüzde 1 olarak uygulanan BSMV, yeniden binde 2 olarak belirlendi.

ÖDENEN VERGİ NEREDEN NEREYE DÜŞTÜ

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre bin liralık bir işlemde daha önce Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi yüzde 1'den alındığında bin lirada 10 liralık vergi alınırken, şimdi bin lirada 2 lira vergi alınacak.

50 BİN LİRALIK ALIMDA VERGİ 100 LİRA

Bu rakam eğer 500 lira ise eskiden alınan 5 lira şimdi 2 liraya düşmüş oldu. Bir başka örneğe göre eskiden 50 bin liralık altın aldığımızda 500 lira vergi veriyorduk, şimdi bu rakam 100 liraya düşmüş oluyor.

KAMBİYO NEDİR?

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine verilen ad. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsıyor. Kambiyo senedi ise kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan bir kıymetli evrak çeşidi. Emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağı olan bir evrak olarak da tanımlanıyor. Kambiyo kelimesi ayrıca iktisat dilinde "döviz" ve "efektif" olarak da geçiyor.