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- Kamu alacakları için gayrimenkul mallarının haczi elektronik ortamda
Kamu alacakları için gayrimenkul mallarının haczi elektronik ortamda
- REUTERS
- 22.04.2021 - 11:31
- Güncelleme : 22.04.2021 - 11:34
Amme alacaklarının tahsilini sağlamak için yürütülen haciz işlemleri, artık günümüz şartlarına uygun hale getirilerek elektronik ortamda da takip edilebilecek.
HACZİ YAPILAN MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMASI ELEKTRONİK ORTAMDA DA YAPILACAK
Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda yasayla yapılan düzenleme göre, yasa kapsamında haczi yapılan menkul ve gayrimenkul malların açık artırmasının elektronik ortamda da yapılmasına imkan tanındı.
KATILACAKLARA YÜZDE 5 TEMİNAT ŞARTI
Artırmaya iştirak edeceklerden, menkul mala biçilen değerin yüzde 5'i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.
BORSADA SATIŞ UYGULAMASI GETİRİLDİ
Düzenlemeye göre, haczi yapılan ve muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunanlar ise ilgili borsada satılabilecek.