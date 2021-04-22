Euro
9.9755
1.1%
Dolar
8.2949
1.42%
Altın
476.71
1.02%
Borsa
1.334
0.28%
Bitcoin
439.800
-3.08%
EXEN Coin
24.88
-4.67%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Kamu alacakları için gayrimenkul mallarının haczi elektronik ortamda

    Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda yasayla yapılan düzenleme göre, haczi yapılan menkul ve gayrimenkul malların açık artırmasının elektronik ortamda da yapılmasına imkan tanındı.
    • REUTERS
    • 22.04.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kamu alacakları için gayrimenkul mallarının haczi elektronik ortamda

    Amme alacaklarının tahsilini sağlamak için yürütülen haciz işlemleri, artık günümüz şartlarına uygun hale getirilerek elektronik ortamda da takip edilebilecek.

    HACZİ YAPILAN MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMASI ELEKTRONİK ORTAMDA DA YAPILACAK

    Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda yasayla yapılan düzenleme göre, yasa kapsamında haczi yapılan menkul ve gayrimenkul malların açık artırmasının elektronik ortamda da yapılmasına imkan tanındı.

    KATILACAKLARA YÜZDE 5 TEMİNAT ŞARTI

    Artırmaya iştirak edeceklerden, menkul mala biçilen değerin yüzde 5'i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.

    Kamu alacakları için gayrimenkul mallarının haczi elektronik ortamda #1

    BORSADA SATIŞ UYGULAMASI GETİRİLDİ

    Düzenlemeye göre, haczi yapılan ve muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunanlar ise ilgili borsada satılabilecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir