Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yükseldi Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı.

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Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre, 7782 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu.

Karar Resmi Gazete'de

Kararda şu ifadelere yer verildi: