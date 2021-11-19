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    Kamu bankalarından faiz indirimi

    Kamu bankalarından faiz indirimi

    Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
    • AA
    • 19.11.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 10:26
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 1 puanlık indirimle yüzde 15'e indirmesinin ardından, kamu bankaları da harekete geçti.

    Buna göre kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

    KONUT KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

    Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

    Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

    Kamu bankalarından faiz indirimi #1

    FAİZ İNDİRİMİNİN KREDİLERE ETKİSİ

    Buna göre faiz oranının 1 milyon lira ve altı tutarlarda 1.29’dan 1.20 düşmesi ile  200 bin liralık bir kredi kullanan vatandaş:

    12 ayda: 220.690 TL

    24 ayda: 240.974 TL

    36 ayda: 262.382 TL yerine

    0,09 İNDİRİM İLE

    12 ayda: 219.210 TL

    24 ayda: 237.969 TL

    36 ayda: 257.704 TL ödeyecek.

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