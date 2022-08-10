Kamu çalışanları ödemelerine yeni elektronik sistem

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığı iş birliği ışığında, kamu çalışanlarının ödemeleri için kullanılan elektronik sistem HAVELSAN tarafından yenilecek.

Kamu çalışanlarının maaş ödemeleri için hayata geçirilmesi hedeflenen yeni sistemle işlemlerin kağıt ortamından çıkarılarak elektronik ortama taşınması sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile HAVELSAN arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi yenilenecek ve kapsamı genişletilecek.

3,3 milyon memur ve sözleşmeli personelin maaşı bu sistemde

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 3,3 milyon memur ve sözleşmeli personelin maaş/ücret ve diğer ödemelerinin (ek ders, fazla çalışma, fiili hizmet ve benzeri) düzenlendiği Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi'nin (KPHYS) yenilenmesine yönelik çalışma yapılacak.

600 bin işçi daha sisteme dahil olacak

Hayata geçirilmesi hedeflenen yeni sistemde, mevcut personele ilave olarak yaklaşık 600 bin işçi daha sisteme dahil olacak. Böylelikle ödeme yapılacak personel sayısı yaklaşık 4 milyona çıkacak. Ayrıca bu sistemin yaklaşık 200 kamu idaresine hitap etmesi bekleniyor.

Kağıt sarfiyatı önlenecek

AA(nın haberine göre bu sayede bir bordro belgesinin eki olan banka listesinden aylık 80 bin sayfa kağıt tasarrufu yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra atama, işe başlama ve terfi yazıları ile vekalet onayları, ikinci görev onayları, bordro gibi birçok ödeme emri ekine eklenen belge kağıt ortamından kurtarılacak.

"Mevcut yazılımın yenilenmesine ihtiyaç vardı"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, "Bilişim sistemleri ve yazılımlar insana benzer. İnsanlar doğarlar, gelişirler, büyürler ve ölürler. Mevcut yazılımımızın da ömrü neredeyse 15 yılını doldurmuştu ve yenilenmesine ihtiyaç vardı. Biz şu anda bu yenileme sürecini başlatıyoruz. Bugünden itibaren HAVELSAN ile Hazine ve Maliye Bakanlığı takımları tek bir takımdır. Bu projeyi bitirene kadar da bu takım ruhu devam edecek. Tüm çalışanlara başarılar diliyorum, projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.