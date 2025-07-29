Kamu işçilerine yeni zam teklifi açıklandı

600 bin kamu işçisinin 2025 ve 2026 yılına ait Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü zam pazarlığı devam ediyor.

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS), kamu işçisine son zam teklifi oranı belli oldu.

Buna göre, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10 ve dördüncü altı ay için ise yüzde 6 teklif edildi.

YENİ ZAM TEKLİFİ

İlk altı ay için: Yüzde 24

İkinci altı ay için: Yüzde 11

Üçüncü altı 6 için: Yüzde 10

Dördüncü 6 ay için: Yüzde 6

GÖZLER KAMU İŞÇİLERİNDE

18 Temmuz'da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 24 zam, ikinci 6 ay için de gerçekleşen enflasyon teklifi açıklanmıştı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, üçüncü teklifin ardından, dün bir açıklama yaparak; kamu işçisine zam ile ilgili olarak "Sesimiz duyulmuyor." diyerek, grev kararı aldıklarını ve cuma günü Eti Maden'in ilk grev kararını uygulayacağını belirtmişti.

KAMU İŞÇİSİNİN TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, kamu işçisine verilecek günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti.

İşçilerin günlük en düşük ücrete yapılacak artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesi talep edildi.

Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer aldı.