Kamu işçisi ikinci zam teklifini bekliyor

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Kamu işçisine ikinci zam teklifi beklenirken taraflar açıklama yapıyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ikinci bir teklif sunulacağını kendilerine ilettiğini duyurdu.

Atalay, Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleriyle ilgili "Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, işveren tarafından ikinci bir teklifin verileceğini söyledi." açıklamasında bulundu.

İşveren tarafı olan TÜHİS'in vereceği yeni teklifin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

İLK TEKLİF

Hükümetin daha önce 600 bini aşkın kamu işçisini kapsayan ilk zam teklifinde; 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 16, ikinci altı ayda yüzde 8, 2026 yılı için ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 artış öngörülmüştü.

KAMU İŞÇİLERİ İLK TEKLİFİ YETERSİZ BULDU

Kamu kurumlarında görev yapan çeşitli kadrolardaki işçiler, açıklanan oranları yetersiz bulurken, TÜRK-İŞ ile hükümet arasındaki görüşmelerde yeni teklifin beklendiği ifade edilmişti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDA BİR ARAYA GELDİLER

Görüşmeler çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki sendika başkanlarını Bakanlık binasında ağırladı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmelerin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, basın açıklaması yaptı.

TÜRK-İŞ'TEN KAMU İŞÇİSİ ZAM AÇIKLAMASI

Ergün Atalay, bugün komisyon üyeleriyle bir toplantı yapıldığını ve bu rakam kabul edilir olmadığını vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı:

TÜHİS’in başında olan yetkili bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütün komisyon üyeleriyle aşağı yukarı 1 buçuk saat içeride bir toplantı yaptık. Bu rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını, işçilerin, kamuoyunun bizim beklentimizin yanına daha yanaşmadığını, her iş yerinin kendine özel sorunları olduğunu A’dan Z’ye ne lazımsa bütün arkadaşlarımız anlatması gerekenleri anlattık, Bakan Bey’e ifade ettik

Yarın saat 11.00'de Anıt Park'ta olacağız oradan Maliye Bakanlığı'na geleceğiz. HAK-İŞ ve DİSK de Bakanlık'ta olacak. Herkes kendi sendikasıyla beraber Türkiye'nin neredesinde olursa olsun işini sorunsuz yapacak.



İşçinin dayanacak gücü kalmadı, ekonomik olarak zor durumdayız. 40 sene sonra ilk defa işçiler kamuya girmiyor çünkü ücret düşüklüğü var. Artık arkadaşlar gelip burada anlaşacak.

PERŞEMBE GÜNÜ YOL HARİTASI ÇİZİYOR

Atalay, perşembe günü TÜRK-İŞ’e bağlı sendika temsilcileri ile Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nda (TES-İŞ) bir araya geleceklerini de sözlerine ekleyerek, burada Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine ilişkin yol haritası çizeceklerini kaydetti.

KOMİSYON KURULACAK

Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı başkanlığında 4 kişilik bir komisyon kurulacağını ve işçi tarafını temsil eden sendikalarla bu komisyonun görüşmeler yapacağını duyurdu.

GREV KARARI

Atalay, kamuda yaklaşan grev kararlarını da şöyle hatırlattı: