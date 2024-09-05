Kamu, ödeme yaparken 'borcu yoktur' belgesi isteyecek Kamudan yapılacak ödemelerde 5 bin liranın üzerindeki tahsilatlarda istenen "vergi borcu bulunmaması" şartının kapsamı genişletildi.

AA

Kamu idareleriyle bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeler, ödeme veya icra emirleri kapsamında 5 bin liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden bir belge isteyecek.

Hak sahipleri bu ödemeleri alırken, vadesi geçmiş borçlarının olup olmadığı belgeleyecek.

Eğer vadesi gelmiş borçları varsa, halk sahiplerinin alacağı kadan bu alacak tahsil edilecek.

Söz konusu tebliğ, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlandı.

KAMUDAN YAPILACAK ÖDEMELERDE BORCU OLANLARI KAPSIYOR

Tebliğle, kamudan yapılacak ödemelerde vergi borcu bulunmaması şartının kapsamı genişletildi.

VERGİ BORCU YOKTUR BELGESİ

Ayrıca Resmi Gazete'de 13 Ağustos'ta yayımlanan daha önceki tebliğle kamuoyunda "vergi borcu yoktur" belgesi olarak bilinen uygulamada, borç türü olarak vergi dairelerince tahsil edilen vergilerin yanı sıra tüm kamu alacaklarının da dikkate alınması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)