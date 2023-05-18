Kamu-Sen, deprem bölgesindeki memurların 'afet tazminatı' için talepte bulundu Türkiye Kamu-Sen'den deprem bölgesindeki memurların "afet tazminatına" ilişkin Cumhurbaşkanlığına dilekçe verildi.

AA

Türkiye Kamu-Sen, deprem bölgesindeki kamu personeline verilen "afet tazminatı"nın olağanüstü hal ilan edilen 11 ildeki bütün ilçelerde görevli kamu çalışanları için geçerli olacak şekilde genişletilmesini ve ödemenin deprem konutları tamamlanıncaya kadar yapılmasını istedi.

Yapılan açıklamada, deprem bölgesinde görev yapan kamu görevlilerine ödenecek tazminata ilişkin Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderildiği ifade edildi.

Bölgede çalışmayı teşvik etmek adına "afet tazminatı" hedefi

Buna göre dilekçede, 6 Şubat'taki felaketin ardından bölgede kamu hizmetlerinin aksamadan sunulması, devletin vatandaşa kesintisiz hizmet götürebilmesi ve bölgede çalışmayı teşvik etmek adına kamu personeline "afet tazminatı" ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının, 12 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlandığı anımsatıldı.

"Düzenlemedeki 6 ay sınırı uzatılsın"

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararıyla getirilen ödemelerin, depremin yaralarının sarılması ve bölgede çalışmanın teşvik edilmesi bakımından olumlu olmasına rağmen eksikleri olduğu kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

Tazminat ödemelerinin kapsamı, olağanüstü hal ilan edilen 11 ilimizin bütün ilçelerinde görev yapan kamu çalışanları için geçerli olacak şekilde genişletilmeli, deprem bölgesinde görevli tüm kamu çalışanları istisnasız olarak bu haklardan faydalandırılmalıdır. Kararla getirilen ödemelerin 6 ayla sınırlı olmasının, alınan tedbirlerin arzu edilen etkisini azaltacağı düşüncesindeyiz. Bu nedenle düzenlemedeki 6 ay sınırı uzatılarak, söz konusu ödemelerin deprem konutları tamamlanıncaya kadar yapılması sağlanmalıdır.

"Hayatını kaybeden kamu çalışanlarının birinci derece yakınları için kontenjan ayrılmalıdır"

Söz konusu tazminattan, fiili çalışma durumu dikkate alınmaksızın bölgede görevli tüm kamu çalışanlarının faydalandırılması gerektiği belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi: