Kamu toplu sözleşmede son memur maaşı zam oranı teklifi bekleniyor Toplu sözleşme sürecinde çalışma takvimine göre bugün Toplu Sözleşme için hükümetin üçüncü teklifini dile getirecek. Uzlaşma sağlamazsa da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

AA

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreçte kritik aşamaya gelindi.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler, belirlenen takvim gereği gün sonunda tamamlanacak.

Uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

Memur sendikaları Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifini bekliyor

Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyeti'nin 14 ve 17 Ağustos'ta zam tekliflerini kabul etmeyen sendikalar, müzakere aşamasının bitmesine saatler kala refah payını da içeren yeni bir zam teklifi beklemeye başladı.

Gün içerisinde Kamu İşveren Heyeti'nin yeni bir zam teklifinde bulunması beklenirken, gözler olası bu teklife karşı Memur-Sen'in tavrına çevrildi.

Uzlaşma sağlamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak

Taraflar arasında gün sonuna kadar uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

Memur-Sen'in teklifi: 2024 yılı için yüzde 35+10+15+10

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Memur-Sen'in teklifi: 2025 yılı için yüzde 25-15

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Hükümetin son teklifi: 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5

Buna karşın Kamu İşveren Heyeti, 17 Ağustos'ta teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.