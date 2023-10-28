Kamudaki elektronik ihale uygulamaları güncellendi Dijital olanakların gelişmesi ve finans piyasalarındaki uygulamaların getirdiği gereklilikler nedeni ile adaptasyon amaçlı ihalelerin işleyişlerinde zaman zaman güncelleme yapılıyor.

AA

Kamu ihalelerine ilişkin elektronik ihale uygulama, mal ve hizmet alımı yönetmeliklerinde düzenleme yapıldı.

Kamu İhale Kurumu (KİK), elektronik ihale uygulama, mal ve hizmet alımı yönetmeliklerinde düzenlemelere gidildi.

Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Dövizle alım için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınacak

Sağlık Bakanlığı tarafından hava ambulansı kiralanması, aşı, antiserum ve antidot alımı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından enerji arz güvenliği kapsamında hidroelektrik santralleri yapımında ihtiyaç duyulan elektromekanik teçhizat alımı ile sel ve taşkın koruma için ihtiyaç duyulan treyler çekicisi alımına ilişkin gerçekleştirilecek ihalelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi mümkün olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)