Kamunun 119.2 milyar liralık alacağı yapılandırıldı

Kamu borçlarına yönelik yapılandırmada sona gelinirken şu ana kadar 19 milyar 266 milyon liralık alacağın yapılandırıldığı ve 9 milyar 405 milyon liralık tahsilat yapıldığı bildirildi.

Yapılandırma kanunundan yararlanmak için son 4 güne girilirken dün itibarıyla 119 milyar 266 milyon lira alacak yapılandırıldı.

BAŞVURU SÜRESİ BİR AY UZATILMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na göre, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.

30 EYLÜL SON TARİH

Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin, 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

4.7 MİLYON MÜKELLEF BAŞVURDU

Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterdi. Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 760 bin mükellef başvuru yaptı.

9.4 MİLYOR LİRA TAHSİLAT GERÇEKLEŞTİ

Bu kapsamda dün itibarıyla 119 milyar 266 milyon liralık alacak yapılandırılırken bu kapsamdaki alacaklara karşılık 9 milyar 405 milyon lira tahsilat yapıldı.

BAŞVURU NOKTALARI

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla gerçekleştirilebiliyor.

DAVA SAFHASINDAKİ ALACAKLAR DA YAPILANDIRILIYOR

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

YENİDEN SÜRE UZATIMI YAPILMAYACAK

Öte yanda, yetkililer, başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını da hatırlattı.

PEŞİN ÖDEMELERDE İNDİRİM

Düzenleme kapsamında peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021'e kadar ödenmesi gerekiyor.

VERGİ İLK TAKSİT ÖDEMELERİ 1 KASIM'A KADAR

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021'e kadar yapmaları gerekiyor.

SGK İLK TAKSİT ÖDEMELERİ EN GEÇ 30 KASIM 2021'E KADAR

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

BİRÇOK KAMU BORCU YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlüklerine, il özel idarelerine, belediyelere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna, Türkiye Barolar Birliğine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine, Türk Tabipleri Birliğine, Türk Diş Hekimleri Birliğine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Türk Veteriner Hekimleri Birliğine olan ve 7326 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların da başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştı.

YANGIN VE SEL FELAKETİ NEDENİYLE GETİRİLEN MÜCBİR SEBEP HALİNDE BAŞVURU VE ÖDEMELER

Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki borçluların da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Ancak mücbir sebep halinde olan bu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde yapabilecekler.