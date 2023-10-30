Kamuya 9 ayda 1,4 milyar lira zarar verdiler! Akaryakıt Özel Ekibi yakaladı Ticaret Bakanlığı bünyesinde akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden ekip bugüne kadar 15,6 liralık kamu zararını ortaya çıkardı. Sahte akaryakıt faturalarıyla kamuyu 9 ayda 1,4 milyar lira zarara uğratanlar tespit edildi.

AA

Piyasada vergi kaçırmak için akaryakıt istasyonlarından ticari araçlarına yakıt almış gibi fatura düzenleyen işletmelere karşı takip devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı bu konudaki açıklara "dur" demek için yeni bir sistem getireceğini duyurdu. Bu sistemle manuel fatura yazımı sona erecek ve ticari araçlar sadece gerçek alışverişlerine göre fatura alabilecek.

Bu süreç hayata geçmeden önce sahada çalışan Akaryakıt Özel Ekibi, kurulduğundan beri 1.800 firmaya yönelik çalışma yürütürken bu firmalarca 45 milyar liralık sahte fatura düzenlendiğini belirledi.

Sahte faturalar yüzünden kamu 1,4 milyar lira zarara uğradı

Bu yılın 9 ayında 47 firmaya yönelik çalışma gerçekleştirilirken bu kuruluşlarca düzenlenen 3,2 milyar liralık sahte fatura nedeniyle kamunun 1,4 milyar lira zarara uğratıldığı hesaplandı.

Bugüne kadar 15,6 milyar liralık kamu zararı tespit edildi

Özel Ekip, kurulduğu 21 Eylül 2014'ten bu yana ekip tarafından 15,6 milyar liralık kamu zararı ortaya çıkarıldı.

Yasa dışı düzenekler tespit edildi

Ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 43 akaryakıt bayisinin yazar kasa ve otomasyon sistemlerine müdahale ederek yasa dışı gizli düzeneklerle kayıt dışı akaryakıt sattıkları belirlendi. Söz konusu bayiler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirildi.

Bayilerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Bu bildirim neticesinde, düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden yargı kararları sonuçlanana kadar bu bayilerin faaliyetlerinin geçici durdurulması sağlandı.

2014 yılından bugüne 45 milyar liralık sahte fatura

Kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar Akaryakıt Özel Ekibi tarafından 1.800 firmaya yönelik yürütülen çalışmalarda, bu kuruluşlarca 45 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Öte yandan, bu yılın 9 aylık döneminde Gümrük Muhafaza birimlerince 47 olayda, 13 milyon lira değerinde ve 769 ton kaçak akaryakıt belirlendi.

Akaryakıt Özel Ekibi'ne yön veren kurumlar

Türkiye’de ilk defa tüm kolluk birimlerinin tek çatı altında toplandığı Akaryakıt Özel Ekibi, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından yapılan görevlendirmelerle faaliyetlerini yürütüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)