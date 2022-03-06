Kamyon üreticisi Hino'dan 'hileli emisyon' itirafı

Japon otomobil üreticisi Toyota'ya bağlı kamyon üreticisi alt kuruluş Hino Motors, "hileli emisyon ve yakıt verileri" ibraz ettiğini kabul etti.

Otomoil üreticilerinin emisyon değerleriyle başı dertte. Bunlardan biri de Japon otomobil üreticisi Toyota'ya bağlı kamyon üreticisi alt kuruluş Hino Motors'da yaşandı.

Hino Motors, Kuzey Amerika'ya yönelik, Japonya içi üretilen araçların motor sertifikasyonlarında saptanan "yasa dışı uygulama" sonrası iç soruşturma heyeti kurdu.

HİLELİ EMİSYON VERİSİNE SAHİP 115 BİN ARAÇ SATILDI

Heyet soruşturması sonucunda Japon firma, 2016'dan beri "hileli emisyon ve yakıt verileri" ibraz edildiği ve bu verilerle sertifikalandırılan "motorlara sahip" 115 bin aracın satıldığını itiraf etti.

"HİLELİ VERİLERE SAHİP" MOTORLARA SAHİP ARAÇLARIN ABD VE KANADA'YA SEVKİYATI DURDURULDU

"Görevi suistimalden" Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına (MLIT) bilgi verildiğini aktaran firma, "hileli verilere sahip" motorlara sahip araçların ABD ve Kanada'ya sevkiyatının durdurulduğu açıkladı.

Durdurma kararının, firmanın ülke içi yıllık satışının yüzde 35'ini etkileyeceği bildirildi.

"ÇALIŞANLAR SAYISAL HEDEFLERİ YAKALAMA BASKISI ALTINDA"

Hino Motors Başkanı Ogiso Satoşi ise düzenlediği basın toplantısında, "katı mesai koşulları ve sayısal hedefleri yakalama baskısı nedeniyle çalışanların baskı altında olduğunu" belirtti.