Kanada'da enflasyon eylülde yüzde 3,8 oldu Kanada'da enflasyon eylül ayında aylık bazda yüzde 0,1 düşerek, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve yıllık yüzde 3,8 rakamına geriledi.

AA

Kanada'nın istatistik otoritesi yaptığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ilgili yaptığı açıklamada, Kanada'nın yıllık tüketici enflasyonunun eylül ayında yüzde 3,8'e düşerek yavaşladığını söyledi.

Bu rakam, yüzde 4'lük piyasa beklentilerinin altında gelirken, ağustos ayında yıllık yüzde 4'lük bir artış kaydedilmişti.

Bu oran ayrıca, geçen Haziran ayındaki 39 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 8,1 rakamından bu yana önemli bir yavaşlamayı yansıtıyor.

Kanada İstatistik Kurumu yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

Yıldan yıla yavaşlama geniş tabanlıydı ve seyahatle ilgili bazı hizmetler, dayanıklı mallar ve bakkaliye fiyatlarındaki düşük fiyatlardan kaynaklanıyordu. Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda TÜFE seyahatle ilgili hizmetlerden dolayı yüzde 0,2 arttı.

Benzin fiyatları düştü

Kanada İstatistik Kurumu'na göre, aylık yavaşlamanın temel nedeni eylül ayında benzin fiyatlarının aylık bazda daha düşük olmasıydı.

Benzini hariç tutan TÜFE, Ağustos'taki yüzde 4,1'lik artışın ardından eylülde yüzde 3,7 arttı.

Aylık bazda TÜFE eylülde yüzde 0,1 düşerken, piyasa beklentisi ağustostaki yüzde 0,4'lük artışın ardından yüzde 0,1 artış yönündeydi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)