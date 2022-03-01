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    Kanada'dan Rusya Merkez Bankası'na işlem yasağı

    Rusya'ya, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında yapılan yaptırımlardan biri de Kanada'dan geldi. Kanada'da tüm finans kurumlarının, Rusya Merkez Bankası ile işlem yapması yasaklandı
    • AA
    • 01.03.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 10:04
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    Kanada'dan Rusya Merkez Bankası'na işlem yasağı

    Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya, Batı'nın cevabı "ekonomik yaptırımlar" oldu.

    Toronto G7 ortaklarıyla birlikte hareket eden Kanada, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya Federasyonu'nun ana finans kurumu ile tüm işlemleri durdurmak için harekete geçti.

    RUSYA MERKEZ BANKASI İLE İŞLEM YAPMAK YASAK

    Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülkedeki tüm finans kurumlarının Rusya Merkez Bankası ile herhangi bir işlem yapmasının yasak olduğunu duyurdu.

    RUS EGEMEN SERVET FONLARININ VARLIKLARI DURDURULDU

    Freeland alınan karara ek olarak, Rus egemen servet fonlarının varlıklarının dondurulduğunu ve işlem yasağı getirildiğini kaydetti.

    Kanada

    "BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ADIM"

    Kararı, "ilk kez bir G20 ülkesinin merkez bankasına bu şekilde yaptırım uygulandığı" için benzeri görülmemiş bir adım olarak nitelendiren Freeland, bu hamle ile Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını daha fazla finanse etmek için herhangi bir uluslararası para rezervinden faydalanmasının yasaklanmasını amaçladıklarını duyurdu.

    Freeland, “Kanada ve müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin stratejik bir başarısızlık olmasını sağlamak için ortak adımlar atmaya devam ediyor. Bu daha önce hiç bu ölçekte yapılmamıştı. Bugün Rusya'nın merkez bankasını doğrudan engelleyerek tarihi bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.


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