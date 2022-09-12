Kanlıca mantarının kilosu 100 liradan satılıyor

Doğanın bir armağanı olan mantarların toplanması zor olunca sofraların vazgeçilmezi olan mantar fiyatları da artıyor.

Karabuk'te Safranbolu Kıranköy’de yetişen mantarların tam zamanı.

Bilimsel adı "Lactarius salmonicolor" olan ve kendisine has bir rengi bulunan Kanlıca mantarını toplayanlar, şimdi Karabük’teki çarşı-pazarda kilosunu 100 liradan satıyor.

Yağışlı havada ortaya çıkıyor

Soğuk havada ve yağışlı bölgelerde yetişen bu mantarın lezzeti çok ünlü.

Kanlıca mantarı, Safranbolu Kıranköy’deki eski perşembe pazarında yerini aldı.

Az toplanınca fiyatı arttı

Bu yıl yağışların az olması, toplanmasının zahmetli olması nedeniyle kilosu 100 liraya satılan mantar, insan sağlığı için de önemli bir yere sahip.

"Fiyatı ileride düşebilir"

İHA'nın haberine göre, mantar satıcısı Hakkı Özer, mantarın toplanmasının zahmetli olmasından dolayı fiyatının yüksek olduğunu belirterek, mantarın havaların soğuması ve yağışların artmasıyla çoğalacağı için fiyatının düşebileceğini aktardı.