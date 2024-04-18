Kanola ve buğday tarlaları Tekirdağ'da renk cümbüşü yarattı Yağ elde edilen "kanola" bitkisi Trakya iklimine uygunluğu ile tanınıyor. Tekirdağ'ın verimli tarlalarında şimdi kanola ve buğday tarlalarının oluşturduğu renk cümbüşü hakim.

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AA

Ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve ekildiği yeri sarıya boyayan kanola çiçekleri, Trakya'da giderek daha fazla bölgeye yayıldı.

Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşermesiyle tarlalar rengarenk oldu.

Buğdayların da yeşermesi ve kanolaların çiçek açması bir araya gelince hem üreticileri sevindiren hem de görenlerin içini açan bir manzara ortaya çıktı.

Fotoğrafçıların ilgisi büyük

Özellikle gün batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Tarlalarda en güzel kareyi yakalama mücadelesi başladı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, fotoğraf tutkunlarının bölgeye gelmeye başlayarak renk cümbüşü yaşanan tarlalarda en güzel kareleri yakalamaya çalıştığını söyledi.

"Tekirdağ'da renk cümbüşü"

Tekirdağ'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Hacıoğlu, şu bilgileri verdi:

Tekirdağ'da kanolanın sarısı, buğdayın yeşili ve denizin mavisi renk cümbüşü sunuyor. Tekirdağ, Türkiye'de doğal stüdyosu olan en iyi illerden. Mavi, yeşil ve sarı güzellikler arasında insanlar güzel anılar biriktirmek için kente geliyor. Bu güzellikler ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)