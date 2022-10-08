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    Kanuni sondaj gemisi, Türkali-12 kuyusundaki çalışmalarını tamamlıyor

    Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında göreve çıkan Kanuni, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama operasyonlarında sona yaklaşıyor.
    • 08.10.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 18:34
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    Kanuni sondaj gemisi, Türkali-12 kuyusundaki çalışmalarını tamamlıyor

    Karadeniz'de 'Fatih', 'Yavuz' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin çalışmaları sürerken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nda daha önce keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezervinin dışında hidrokarbon arama faaliyetlerine devam ediyor.

    Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında göreve çıkan 'Kanuni' sondaj gemisi, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama operasyonları yapıyor.

    TPAO'nun gazı 2023 yılının ilk çeyreğinde karaya ulaştırması için belirlenen takvim çerçevesinde hazırlıklar tamamlanmaya çalışılırken, 'Fatih', 'Yavuz' ve 'Kanuni' sondaj gemileri, faaliyetlerine devam ediyor.

    Kanuni çalışmalarında sona yaklaştı

    'Kanuni'nin, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışmalarını bu ay içinde bitirmesi ve yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor.

    Kanuni sondaj gemisi, Türkali-12 kuyusundaki çalışmalarını tamamlıyor #1

    Karadeniz'de 15 doğalgaz kuyusu açıldı

    Öte yandan, Türkiye'nin milli enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını yoğunlaştıran TPAO, kıyıdan 170 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 metre derinlikteki deniz tabanı üretim sisteminin inşasına devam ediyor.

    Şu ana kadar proje kapsamında Karadeniz'de toplam 15 doğal gaz kuyusu açıldı.

    Kanuni sondaj gemisi, Türkali-12 kuyusundaki çalışmalarını tamamlıyor #2


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