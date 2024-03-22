Kapadokya'da 9 günlük bayram tatili için rezervasyonlar arttı Türkiye'de Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzayınca turizmciler mutlu olmuştu. Nevşehir'in Kapadokya bölgesinden de bayram tatilinin uzamasına ilişkin turizm rezervasyonlarındaki son durum paylaşıldı.

AA

Turizmciler, nisan itibarıyla yeni turizm sezonunu açmaya hazırlanıyorken Ramazan Bayramı tatilinin 6-14 Nisan arasındaki 9 gün olduğu ilan edildi.

Bayram tatilinin uzaması, sezonunu başlangıcını da erkene çekmiş oldu.

Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Sekreteri Yakup Dinler ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir, Kapadokya'da rezervasyonlara 9 günlük bayram tatili etkisini değerlendirdi.

Dinler, "Kapadokya'da Ramazan Bayramı için ciddi bir doluluk sağlandı. Hala müsaitlik var ama artık birçok tesiste yer bulunamayabilir." derken; Aldemir de "Rezervasyonlar beklediğimiz seviyelerin üstünde." şeklinde açıklama yaptı.

Kapadokya'daki turizmciler bayrama hazırlanıyor

Kapadokya'daki turizmciler, Ramazan Bayramı tatilinin tüm haftayı kapsayacağına ilişkin açıklamanın ardından oluşacak yoğunluğu karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Tesisler dolmaya başladı

Rezervasyon artışlarının görüldüğü Kapadokya'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı hızla yükselmeye başladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Sekreteri Yakup Dinler, bayram tatili dolayısıyla haftalar öncesinden rezervasyon taleplerinin başladığını, tatilin 9 gün olarak açıklanmasının ardından taleplerin tüm tatil sürecine yayılmaya başladığını söyledi.

Turizm merkezlerinde bayram tatilinde yoğunluk bekleniyor

Dinler, Türkiye'nin farklı noktalarındaki turizm merkezlerinde bayram tatilinde yoğunluk oluşmasının beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

Nisan ayı Karadeniz, Kapadokya, Antalya gibi tüm bölgelerimizde turizm sezonunun başlangıcıdır. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın nisana denk gelmesiyle ciddi bir hareketlilik olacağı aşikar. Kapadokya'da Ramazan Bayramı için ciddi bir doluluk sağlandı. Hala müsaitlik var ama artık birçok tesiste yer bulunamayabilir. Tatilin 9 gün olmasıyla bayram günlerinin öncesi ve sonrasında tatil için müsait günler oluşmuş oldu. Şu anda erken rezervasyondan faydalanılırsa uygun fiyatlı konaklama imkanına sahip olabilirler.

Kapadokya'nın en iyi sezonları nisan-mayıs, eylül-ekimdir. Ramazan Bayramı nisanda olacağı için burayı tercih edenler çok şanslı olacak. Ne sıcak ne soğuk tam bir bahar havası. Vadi yürüyüşü, at, ATV ve balon turuna katılabilirler. Dünyanın en çok fotoğraf çektirilen noktalarından biri olan Üç Güzeller mevkiinde çekimler yapıp sosyal medyadan bol bol beğeni alabilirler.

"2024 turizm sezonundan umutluyuz"

Turizm sezonunun yoğunluk içinde başlayacak olmasını olumlu değerlendiren Dinler, 2024 turizm sezonundan umutlu olduklarını ifade ederek, "Bu yılın ilk üç ayı beklentilerimizin altında gerçekleşti ancak yılın geri kalan dönemi için rezervasyonlar çok ciddi şekilde hızlandı. 2024 yılının geçen yıldan daha iyi kapatacağımızı düşünüyorum." dedi.

"İlgi bu yılın hareketli geçeceğinin habercisi"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir de bayram tatili için turizm merkezlerine gösterilen ilginin, bu yılın hareketli geçeceğinin habercisi olduğunu belirtti.

"Rezervasyonlar beklediğimiz seviyelerin üstünde"

Bayram tatilinin 9 gün ilan edilmesiyle çok daha hızlı bir ivmeyle sezona başlamayı beklediklerini aktaran Aldemir, şöyle konuştu:

TÜRSAB olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' projesiyle beraber bizim de bu vizyonu devam ettirdiğimiz 'turizm yüzyılı' var. 2024'te eski rekorların üzerine çıkılarak ülke turizmine ciddi katkılarda bulunacağımızı düşünüyorum. Rezervasyonlar beklediğimiz seviyelerin üstünde.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)