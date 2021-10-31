Kapadokya’da Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyet Bayramı'nın hafta sonuna gelmesi ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması iç turizmi canlandırdı.

Cumhuriyet’in 98’inci yılının kutlandığı 29 Ekim haftası tatil olmasından dolayı aynı zamanda turizmcilerin ve yerel esnafın da yüzünü güldürdü.

Türkiye’de yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Kapadokya’da, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç günlük tatilde de doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

TURİSTLER ÜÇ GÜNLÜK TATİLİ FIRSAT BİLDİ

Üç günlük tatili fırsat bilen yerli turistler otelleri doldurdu. Kültür turlarının öne çıktığı bu dönemde Kapadokya bölgesini tercih eden yerli turistler konaklama yeri bulmakta zorlandı.

KAPADOKYA OTELLERİ DOLDU

Bayrama özel tur düzenleyen operatörler yoğun talep alırken, Kapadokya otelleri doldu. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde baba, anne ve çocuk olarak tanımlanan birbirine bitişik üç peribacasından oluşan Üç Güzeller, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

ESNAFIN İŞLERİ HAREKETLENDİ

Ekim ayı doluluk ortalaması yüzde 70’lere çıkarken, 29 Ekim haftası içinde otellerin doluluk oranları da yüzde yüze ulaştı. Doluluklar, özellikle iki yıldır zor dönem geçiren esnafın işlerini de hareketlendirdi.

"İLK FIRSATTA TEKRAR GELECEĞİZ"

Kapadokya bölgesine ilk defa geldiğini belirten vatandaşlar, “Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilerek hafta sonu Kapadokya’ya geldik. Erken rezervasyon yaptırmadığımız için bütçemize göre otel bulmakta zorlandık. Her şeye rağmen Kapadokya mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yer. İlk fırsatta tekrar gelmeye çalışacağız.” dediler.

"ERKEN REZERVASYON ÇOK ÖNEMLİ"

Otel işletmecisi Musa Ertaş, pandemi nedeniyle turizm sektörünün çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirtti. Ertaş, “Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde yüz oldu. Birçok misafirimizi ağırlayamadık. Bölgede yaklaşık 31 bin yatak kapasitesi var.





31 BİN KİŞİ KONAKLADI

Bu da gösteriyor ki bu hafta sonu yaklaşık 31 bin kişi Kapadokya’da konakladı. Yer bulamayan ve günü birlik gelip giden misafirlerimizin sayısını da eklersek bu rakam 40 bini buluyor. Kapadokya bölgesini böyle özel günlerde gezmek ve konaklamak isteyen misafirlerimiz için erken rezervasyon yaptırmaları çok önemli.” dedi.