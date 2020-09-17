Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 17 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum

Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 17 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum

Altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'da son altın fiyatı nedir? Altının güncel fiyatı ne kadar? 17 Eylül 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları neler? Gram altın kaç tl oldu?

Altın piyasasını merak edenler için Kapalıçarşı'dan son dakika!

Altın fiyatları düştü mü ya da altın fiyatlarında son durum nedir araştırması yapanlar için güncel piyasa ve altın fiyatları haberimizde...

Haftanın henüz başındayken, yatırım yapanlarla birlikte ihtiyaç odaklı altın alanlar da yarım, gram ve tam altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen son altın fiyatları dün aşağı yönlü bir hareket izledi.

ALTIN FİYATI DÜŞTÜ MÜ?

Eylül ayının üçüncü haftası altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

Altın fiyatları düşüşte... 17 Eylül Perşembe günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarında yükselişin ardından düşüşe geçti ve gram altının fiyatı 469,06 liradan, çeyrek altın ise 764,43 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 17 Eylül güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 17 Eylül Perşembe günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 469,06 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.048,37 liradan işlem görüyor. İşte, 17 Eylül 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

466,90

469,06

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

467,44

467,54

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.958,38

1.959,07

Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için detaylar haberimizde...



ÇEYREK ALTIN FİYATI

747,91

764,43

YARIM ALTIN FİYATI

1.491,15

1.528,86

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.991,64

3.048,37

ATA ALTIN FİYATI

3.119,42

3.196,91

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

422,54

438,88