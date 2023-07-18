Kapalıçarşı, döviz ve altının nabzını tuttu Bugün döviz ve altında kırılan rekorlarla birlikte Kapalıçarşı'da da hareketli saatler yaşandı. Döviz ve altın ticareti yapanlar ile halkın yatırımlara bakış açısı ve beklentileri ise kayıt altına alındı.

DHA

Vatandaşlar; euro, dolar ve gram altının rekor kırmasının ardından İstanbul Kapalıçarşı'ya koştu.

Gram altının 1.700 lira, 1 euronun ise 30 liranın üzerine çıkmasının ardından Kapalıçarşı'da hareketlilik yaşandı.

Kapalıçarşı'da saat 15.00 sıralarında gram altın alış 1.726 liradan, satış 1.735 liradan, dolar alış 27 lira 50 kuruş, satış 27 lira 20 kuruş ve euro alış 30 lira 37 kuruş, satış 30 lira 54 kuruştan işlem gördü.

Yatırımlar altına yöneldi

Birikimi olanlar, "güvenli liman" olarak görülen altına yatırım yaptıklarını belirtti.

Kapalıçarşı esnafı da vatandaşların yatırım için altını seçtiğini söyledi.

"Ayaklı borsada" hareketlilik

Çarşıda bulunan "Ayaklı borsada" da dolar, altın ve eurodaki yükseliş nedeniyle hareketlilik yaşandığı görüldü.

Dolar ve altın bozduranlar oldu

Bazı vatandaşlar, Türk Lirası ihtiyacı nedeniyle dolar ve altın bozdurduklarını ifade etti.

Çarşıya gelen vatandaşlar, kurdaki bu yükseliş nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi.

Piyasanın dolar tahmini

Piyasa uzmanlarının tahmini ise, doların 28 liraya yükseldikten sonra 25 lira civarına geri düşeceği yönünde gerçekleşti.

"Dolarda 28 lira sınırından sonra ciddi bir satış gelebilir"

Döviz ve altın piyasa uzmanı Adnan Kapıkaya, piyasanın döviz beklentisini şu sözlerle gündeme getirdi:

Faiz öncesi piyasalarda çok ciddi hareket var şu anda. Bir önceki faizi gündeme alırsak onda da sert bir satış vardı dolarda 23 liraya kadar gelmişti. Sonra faiz artmasına rağmen dolar 26 liraya çıkmıştı. Bu sefer de bir korku var. Bunun en büyük sebebi ÖTV'den kaynaklanıyor. Petrolün 34’de çıkması Merkez Bankası'nın bu perşembe günü faizi açıklayacağı kararla birlikte doların buraya gelmesi, soru işareti veriyor. 28 sınırından sonra ciddi bir satış gelebilir.

"Dolarda 25 liraya kadar bir rahatlama gelebilir"

Zannediyorum yabancılar bu seviyeyi kollayacaklar satmak için. Oradan 25’e kadar bir rahatlama gelebilir. Bu saatten sonra gördüğünüz gibi dolar 27,15 seviyesinde devam ediyor. Sabah 26,30 seviyesinden açıldı. Şu anda ciddi bir çıkış var. Parası olanlar televizyon izliyor. Faizlerde bir düşüş var. Kur korumada düşüş var. Ama bundan sonra ne olacak derseniz? Bence insanlar biraz izlesinler. Doların son bir çıkışla 28 liradan sonra 25 liraya geleceğini söyleyebilirim.

"Bankandan parasını çeken geliyor"

Kapıkaya, Kapalıçarşı’nın yoğun olduğunu söyleyerek, şu ifadede bulundu:

Şu anda 27,150 rekor seviyede şu anda seviyesinde. Euro, Türk Lirası da 30,60 seviyesinde. O zaten ciddi bir rekor yaptı euro son zamanların en zirvesinde. Bu ayın 25’inde Amerika'nın bir faiz kararı var. Ondan sonra euroda belki bir yumuşama gelebilir. Çok zirvelerde diye düşünüyoruz ama şu anda dövizde bir bol köpük var diyebilirim. Yani bu bunun en büyük kaynağı petrolün yüzde 7, ÖTV'ye gelmesi, petrolün 34'e çıkması insanlarda kuşku yarattı. Artık son gazları verip tekrar bir yumuşama geleceğini söyleyebilirim. Çok kalabalık, bankalardan parasını çeken geliyor. 'Dolar 30-35 olacak diye geliyorlar' ama insanlara yüksekten doları verecekler aşağıdan geriye alacaklar.

"Yastık altında dolar tutuyoruz"

Dolar bozdurmak için çarşıya gelen Bilal Tercan ise doların artacağına inandığını ama illaki bir Türk Lirası bulundurduğunu belirterek şöyle konuştu:

Yavaş yavaş paramızı yastık altında dolar tutmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Merkez Bankası, Fed, dolar kurlarını yükseğe sabitledi ve geçenlerde doların 25’e çıkmasıyla önünün açıldığını düşünüyorum, altının da öyle. Benim tahminimce altın 1.800, 1.900'ün üstüne, dolar da 30’un üstüne çıkacak ama yastık altında dolar tutuyoruz. Türk Lirasına ihtiyacımız olduğunda dolardan çekip burada bozduruyoruz. Şimdi dolar bozdurdum. Belirli harcamalarımızı Türk Lirasıyla yaptığımız için yastık altından dolar çekip bozdurmak zorunda kalıyoruz.

"Bozdururken de alırken de Kapalıçarşı daha uygun"

Yüksel Şen ise bozdururken de alırken de Kapalıçarşı'nın daha uygun olduğu için buraya geldiğini, dolar bozdurduğu belirterek, "Türk Lirası ihtiyacım olduğu için. Dolar, altın haliyle yatırım. Elimizde az da olsa tercihimiz onlar." şeklinde konuştu.