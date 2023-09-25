Kapasite kullanım oranı eylülde arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı kapasite kullanım oranını açıkladı.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.
Ankete 1.743 iş yeri yanıt verdi
Oran, 2023 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.743 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilerek elde edildi.