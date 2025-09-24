Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin İmalat Sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

VERİ 1.821 FİRMANIN YANITLARINA GÖRE BELİRLENDİ

Buna göre, eylül ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.821 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 73,8 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO eylülde, geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e çıktı.