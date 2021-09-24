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    Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1'e çıktı

    İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1'e yükseldi.
    • AA
    • 24.09.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 16:01
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    Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1'e çıktı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.765 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

    İMALAT SANAYİDE KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTI

    Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak yüzde 78,1'e ulaştı.

    Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan artışla yüzde 77,8'e yükseldi.

    Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1 e çıktı #1

     

    Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1 e çıktı #2

     

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