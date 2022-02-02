Kara ve denizdeki LNG terminalleri iş başında

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, Türkiye'de karada iki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve iki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) bulunduğunu belirterek, aralıksız çalıştıklarını anlattı.

GEMİDEN GEMİYE LNG AKTARIMI

BOTAŞ'ın Dörtyol terminalinde bulunan Ertuğrul Gazi FSRU'ya Cezayir'den gelen geminin LNG aktarımını ve EgeGaz LNG Terminali'ne ABD'den gelen LNG gemisinin boşaltım işlemi görüntülendi.

"LNG İHTİYACA GÖRE GAZLAŞMA İŞLEMİNE TABİ TUTULUYOR"

Ertuğrul Gazi'de depolanan LNG'nin ihtiyaca göre gazlaştırma işlemine tabi tutularak sisteme verildiğini ifade eden Pamukçu, "Kargo gemilerinin yanaşmasında hava koşulları etkili oluyor. Hava koşulları normal olduğu sürece gemiden gemiye aktarım süreci yaklaşık 36 ila 48 saatlik bir operasyon. Bu süre, geminin yanaşması, yükünü aktarması ve güvenli bir şekilde ayrılmasını kapsıyor." bilgisini paylaştı.

"TEDARİK TAKVİMİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR"

Pamukçu, LNG kargolarının temininin ihtiyaç ve planlama dahilinde yürütüldüğüne işaret ederek, "İhtiyaç ve uluslararası pazarın durumuna göre tedarik takvimi değişkenlik gösteriyor. Kışın Ertuğrul Gazi'ye haftada bir LNG kargosu geliyor." dedi.

ERTUĞRUL GAZİ YILDA 2,5 MİLYAR METREKÜP GAZLAŞTIRMA YAPABİLİYOR

Pamukçu, dünyada yaklaşık 40 adet olan FSRU'lardan son yapılanın Ertuğrul Gazi olduğunu söyledi.

Geminin geçen yıl temmuzda devreye girmesinden bugüne 1,1 milyar metreküp gazlaştırma yaptığını anlatan Pamukçu, şöyle devam etti: "Gemimiz, yılda yaklaşık 2,5 milyar metreküp gazlaştırma yapma kabiliyetine sahip. Gemimizin LNG depolama kapasitesi 170 bin metreküp. LNG doğalgazın sıkıştırılmış hali olduğu için yaklaşık 600 kat sıkıştırılarak doğal gaz sıvı halde taşınabiliyor. 170 bin metreküp LNG kapasitesinin gaz karşılığı yaklaşık 110 milyon metreküp doğalgaza karşılık geliyor. Ertuğrul Gazi’nin günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi 28 milyon metreküp.





KIŞ VE YAZ DÖNEMLERİ AYRI DEĞERLENDİRİLİYOR

Bu da kış döneminde günlük ihtiyacın yüzde 10'unu karşılayabildiği anlamına geliyor. Yaz aylarında günlük ortalama tüketimimiz düştüğü için o dönemlerde de Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabiliyor. Türkiye’nin iki kara LNG terminali ve iki FSRU terminali bulunuyor. Bu terminaller 7 gün 24 saat emre amade olacak şekilde Türkiye’nin gaz ihtiyacını karşılamak için hizmet veriyor. Özellikle kış aylarında tam kapasiteyle çalıştırılıyor."