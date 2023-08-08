Karabük'te dünyanın en pahalı baharatı ekildi! Safranın kilosu 250 bin lira

Safranın dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanı alındı.
Safranın ekimi, adını verdiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başladı.
Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanacak.
80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde ediliyor
Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.
Her yıl yaklaşık 35 kilogram ürün alınabiliyor
Safran, her yıl yaklaşık 5 milyon çiçekten 35 kilogram ürün alınıyor ve 49 çiftçi tarafından yaklaşık 80 dekarlık alanda yetiştiriliyor.
"Geçen yıl 2 tonun üstünde soğan elde ettik"
İlçeye bağlı Kırıklar köyünde 11 dönüm alana ekim yapan Şaban Saymaz, geçen yıl 2,5 dönüm alana safran ektiğini, buradan 2 tonun üstünde soğan elde ettiğini söyledi.
"Kilosu 250 bin lira"
Safranbolu safranının kilogramı 250 bin liradan alıcı buluyor. Bu yıl 11 dönüm alanda ekim gerçekleştirdiğini aktaran Saymaz, şöyle konuştu:
Safranı satıyoruz. Biraz meşakkatli bir iş ama seviyoruz. Geçen yıl gramı 150 liraydı, bu yıl 250 liraya kadar çıktı. Çoğunlukla internet üzerinden satıyoruz.