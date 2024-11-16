Karabük’te safran 450 bin TL’den satılacak

İHA

Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olan safranın hasadı sona erdi.

Safranbolu’da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu’da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran hasadı verimli geçti.

SAFRANIN FAYDALARI

Safran bitkisinin; boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunuyor.

AB COĞRAFİ İŞARETİ VAR

Safran bitkisinin, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenmişti.

FİYATI 450 BİN LİRA

Geçen yıl 320 bin TL’den satılan safranda yeni ürün 450 bin TL’den alıcı bulacak. Hasat süresinin 45 gün sürmesinin ziyaretçiler açısından da güzel olduğunu kaydeden Yılmaz, 2024 yılı ürününün 450 bin liradan satılacağını belirtti.

SAFRANBOLU'DA TARLALAR ZİYARETÇİYE KAPANIYOR

Yukarıçiftlik köyünde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, bu hafta sonu itibariyle sezonun sonuna geldiklerini belirterek tarlayı ziyaretçilere kapatacaklarını söyledi.

"BEKLEDİĞİMİZ ÜRÜNÜ ALDIK"

Safrandan bekledikleri üretimi elde ettiklerini ifade eden Yılmaz, bu yıl 20 kilogram ürün elde ettiklerini aktararak, şöyle konuştu: