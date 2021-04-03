Karadeniz-Akdeniz yolunda sona gelindi

Türkiye'de yaşamı kolaylaştıracak ve ekonomiyi güçlendirecek alt yapı yatırımları devam ediyor. Bu yatırımlardan biri olan Karadeniz-Akdeniz yolu da tamamlanmak üzere.

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının yüzde 98'lik kısmından fazlası tamamlandı.

"YOL, TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, ticari olarak da oldukça önemli bir yapıya sahip yolun, Türkiye ekonomisine de katkı sunacağını belirtti.

KARADENİZ, İÇ ANADOLU, DOĞU ANADOLU VE AKDENİZ'İN TİCARET LİMANI OLMAYA ADAY

Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak.

MALİYETİ 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Maliyeti 1 milyar liranın üzerinde olan proje ile Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak.

RUSYA, GÜRCİSTAN, UKRAYNA'YA İHRACAT KOLAYLAŞACAK

Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek.

KARADENİZ’İ, İÇ ANADOLU, DOĞU ANADOLU VE AKDENİZ’E BAĞLAYACAK

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun, bu yıl içerinde tam olarak ulaşıma açılması hedefleniyor.

“BU YIL İÇİNDE AÇILMASINI BEKLİYORUZ”

Şahin, yolun büyük bir kısmının tamamlandığını ve küçük rötuşların kaldığını ifade ederek, “Şuan için tüneller kısmında bir sıkıntı yok. Sadece Ordu hudutları dahilinde, İskenderun’dan Ordu’ya kadar olan bölge tamamlandı. Sadece Ordu bölümünde otoban değil, gidiş-geliş olan yolda noksanlık var. Ben bu yıl içinde yolun biteceğine inanıyorum. Çünkü bizim için çok önemli, havalimanından sonra belki de bölgemiz için en önemli yatırım, Karadeniz-Akdeniz Yolu olacaktır.” dedi.

“BU YOL SAYESİNDE BİR HAFTALIK İŞ, BİR GÜNDE TAMAMLANACAK”

“Bu yol olmasaydı örneğin Mısır’dan gelen Akdeniz’i boydan boya geçecek, Ege’yi geçecek, Karadeniz’i bir uçtan geçecek yani belki bir haftalık iş bir gün içerisinde yetişecek” diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, “Aynı gün içinde Rusya’ya mal yetiştireceğiz. Antalya çiçek üretiminde çok iyi, Ordu’nun da çok iyi olması gerekiyor. Gülleri biz Ukrayna ve Rusya’ya havalimanı ile bir günde bozulmadan ulaştıracağız. Fındığımızı, balımızı ve balığımızı kısa sürede hem zaman kaybını önleyerek göndereceğiz, hem de üretimi arttıracağız.” ifadelerine yer verdi.