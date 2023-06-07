Karadeniz Bölgesi'ndeki selden etkilenen işletmelere 300 bin liralık acil destek kredisi Karadeniz Bölgesi'ndeki selden etkilenen işletmelere yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana hatlarıyla açıkladığı desteğin ayrıntıları belli oldu.

AA

Karadeniz Bölgesi'ndeki yoğun yağış ve su baskınlarından Samsun, Amasya, Sinop ve Kastamonu'daki işletmeler etkilendi.

Bölgedeki selden etkilenen işletmelerin acil ihtiyaçlarına yönelik kullanacakları kredinin kâr payı ve faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanmasına karar verildi.

KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılayarak, faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı uygulayacak.

"Acil Destek Kredisi" detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından açıkladığı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinden etkilen afetzedelere yönelik "Acil Destek Kredisi"nin ayrıntıları belli oldu.

Bu desteğe göre, KOBİ'ler, ilk 12 ayı ödemesiz toplam 36 ay vadeli, sıfır faizli 300 bin liraya kadar kredi kullanabilecek, Kredi Garanti Fonu da teminat sağlayacak.

Ayrıca, kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu teminat sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Samsun, Amasya, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinden etkilenen işletmeler için KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı başlattığını söylemişti.

"KOSGEB tarafından devreye aldığımız acil destek kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanında oluyoruz."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurumların, zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "KOSGEB tarafından devreye aldığımız acil destek kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanında oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.